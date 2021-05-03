Advertisements

الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة يتعافي بأقل من المتوقع خلال مارس

الإثنين 03/مايو/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
Advertisements
تعافى الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة في مارس بأقل كثيرا مما كان متوقعا، إذ غطى ضعف مستمر في الإنفاق على المباني غير السكنية والمشاريع العامة على قوة في بناء المنازل.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين إن الإنفاق على التشييد ارتفع 0.2 بعد هبوط بلغ 0.6% في فبراير.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يزيد الإنفاق على التشييد 1.9%.

وعلى أساس سنوي صعد الإنفاق على التشييد، الذي يشكل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، 5.3% في مارس.

وقالت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي إن أكبر اقتصاد في العالم نما بوتيرة سنوية 6.4% في الربع الأول من هذا العام.

وكان ذلك أعلى معدل لنمو الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثالث من 2003، وأعقب نموا بلغ 4.3% في الربع الرابع من 2020.

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ يوم

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن تفاصيل إصابة رمضان صبحي أمام الزمالك

منذ ساعة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 22 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يخطط لضم نجمي الرجاء المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

أزارو يرفض عرضًا خياليًا من هذا النادي بسبب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الكالتشيو على رادار ريال مدريد

منذ 38 دقيقة

ترقب بين أندية الدوري في انتظار قرار المسابقات بعد أزمة مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل

منذ 42 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

بالقوة الضاربة.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

04:30 م

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل

08:55 م

بالقوة الضاربة.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة

08:43 م

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

03:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي