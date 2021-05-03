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موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل
الإثنين 03/مايو/2021 - 08:55 م
أشرف عبدالناصر
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كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف موسيماني من رحيل مروان محسن نهاية الموسم الحالي.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن موسيماني لن يحسم موقف اللاعب حتى هذه اللحظة لكنه ضمن الأسماء المرشحة لمغادرة الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأضاف، أن اللاعب تراجع مستواه بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة ورحيله أصبح أمر وارد، خاصة بعد أزمنة الأخيرة مع محمد شريف بسبب تصريحات والد الأول.
ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة اليوم الاثنين في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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