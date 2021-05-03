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موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل

الإثنين 03/مايو/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف موسيماني من رحيل مروان محسن نهاية الموسم الحالي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن موسيماني لن يحسم موقف اللاعب حتى هذه اللحظة لكنه ضمن الأسماء المرشحة لمغادرة الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.


وأضاف، أن اللاعب تراجع مستواه بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة ورحيله أصبح أمر وارد، خاصة بعد أزمنة الأخيرة مع محمد شريف بسبب تصريحات والد الأول.


ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة اليوم الاثنين في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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