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6 طرق للاحتفال بعيد شم النسيم من المنزل عقب قرار غلق الحدائق والمتنزهات

الإثنين 03/مايو/2021 - 08:51 م
الاحتفال بعيد شم النسيم من المنزل
الاحتفال بعيد شم النسيم من المنزل
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6 طرق للاحتفال بعيد شم النسيم من المنزل عقب قرار غلق الحدائق والمتنزهات

تتزامن احتفالات شم النسيم للعام الثاني على التوالي مع جائحة انتشار فيروس كورونا في مصر ودول العالم، والذي فرض على الحكومة المصرية اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انتشار الوباء، من خلال إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والمراكب والمراسي النيلية أمام المواطنين منعًا للتكدس.

ويمكنك قضاء يوم مميز في المنزل من خلال بعض الأنشطة المنزلية مثل مشاهدة مسلسلات رمضان، أو تحميل بعض الأفلام الي تناسب احتفالات الربيع ومشاهدتها على جهازك برفقة أفراد أسرتك، ونقدم لكم متابعينا الكرام برنامجًا ترفيهيًا لقضاء عيد الربيع في المنزل دون الحاجة للخروج على النحو التالي:

1- إذا كنت لا تحتاج إلى تناول قسط من الراحة، فمن الممكن أن تشاهد الفيلم المفضل لديك "أون لاين" بصحبة أفراد الأسرة.

2- إذا كنت من محبي القراءة، فمن الممكن أن تستمتع بقراءة أحد الكتب المفضلة لديك، أو ذلك الذي لم تنته من قراءته، مع سماع باقة من الموسيقى الهادئة.

3- يمكنك شراء الحلوى المفضلة لدى كل فرد من أفراد الأسرة والاجتماع لمشاهدة التلفزيون، وخاصة تلك القنوات التي تعرض أفلامًا كرتونية، فهناك الكثير من الكبار والصغار يفضل مشاهدتها.

4- إذا كنت من محبي التجمعات العائلية، يمكنك استضافة عدد محدود من المقربين إليك وقضاء وقت السهرة معهم، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من انتقال عدوى فيروس كورونا.

5- هناك من يفضل ممارسة الألعاب المنزلية، مثل الكوتشينة أو "البلاي ستيشن" أو ألعاب إلكترونية أخرى ومسابقات.

6- إذا كان لديكِ أطفال، يمكنكِ اصطحابهم للمطبخ لصنع الحلوى المفضلة لديهم بالمشاركة معهم. 

الأفلام التي تناسب احتفالات الربيع:-

- Here Comes Peter Cottontail
أحد أشهر كلاسيكيات السينما الأمريكية الخاصة بعيد شم النسيم، فيلم رسوم متحركة يحكي عن أرنب صغير يحاول إنقاذ إجازته من الشر الخبيث.

- Pieces of Easter
في محاولة للسفر إلى المنزل لقضاء الإجازة، تتعرض البطلة لبضعة مشكلات بسياراتها تؤدي إلى توقفها، ومن ثم تقابل الشخص الوحيد الذي يساعدها على الخروج من تلك الأزمة.

- The Dog Who Saved Easter
فيلم أمريكي كوميدي رومانسي يعرض محاولة الكلب لإنقاذ إجازة عيد الفصح من مجرم يحاول إفساده، يعتبر الفيلم ضمن سلسلة أفلام تُقدم الكلب "زيوس"، المنقذ لمناسبات عدة، مثل عيد الميلاد والهالووين أيضًا. 

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