نجم الكالتشيو على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أحد نجوم فيورنتينا الإيطالي جذب اهتمام مسئولي ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الصربي دوشان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا الإيطالي دخل دائرة إهتمامات ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يراقب عن قرب النجم الصربي الشاب البالغ من العمر 20 عاماً.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن فلاهوفيتش يقدم آداء مميز مع فيورنتينا مما جعله محط إهتمام العديد من الأندية على رأسها روما وإنتر ميلان الإيطاليين علماً بأن سعره قد يصل إلى 60 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دوشان فلاهوفيتش إنضم إلى فيورنتينا في عام 2018 ويمتلك عقداً مع الفيولا حتى 2023 وخاض في الموسم الحالي حتى الآن 36 مباراة وسجل 19 هدفاً وصنع هدفين أخرين.