مي سليم تصور زوجها في الغرفة مع ابنته في الحلقة الـ22 من "لحم غزال"

انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.



و قررت "شوق" مساعدة "نسمة" حيث يتعدى عليها والدها بالتحرش، فوضعت كاميرا في غرفتها بالإتفاق معها، ومثلت أمامه أنها ستذهب للمستشفى مع "نور" نجلها.



و ذهب زوج "شوق" لغرفة "نسمة" ابنته في نهاية الحلقة.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

