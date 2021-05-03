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مي سليم تصور زوجها في الغرفة مع ابنته في الحلقة الـ22 من "لحم غزال"
الإثنين 03/مايو/2021 - 10:27 م
مي مرسي
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انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.
و قررت "شوق" مساعدة "نسمة" حيث يتعدى عليها والدها بالتحرش، فوضعت كاميرا في غرفتها بالإتفاق معها، ومثلت أمامه أنها ستذهب للمستشفى مع "نور" نجلها.
و ذهب زوج "شوق" لغرفة "نسمة" ابنته في نهاية الحلقة.
مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.
و قررت "شوق" مساعدة "نسمة" حيث يتعدى عليها والدها بالتحرش، فوضعت كاميرا في غرفتها بالإتفاق معها، ومثلت أمامه أنها ستذهب للمستشفى مع "نور" نجلها.
و ذهب زوج "شوق" لغرفة "نسمة" ابنته في نهاية الحلقة.
مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.
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