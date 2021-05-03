وكيل "سياحة الشيوخ" تطوير مدينة الغردقة يأتي ضمن خطة الدولة لجذب المزيد من السُياح





قال النائب محمد سعيد الدابي، وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمحافظة البحر الأحمر وتفقده لمشروعات مدينة الغردقة، تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة وتطوير مدينة الغردقة لتكون على أعلى مستوى.





وأوضح الدابي في تصريحات له، اليوم، أن تطوير الغردقة وغيرها من المدن السياحية يأتي ضمن خطة الدولة لجذب المزيد من السياح من مختلف الوجهات للتمتع بالمزايا الطبيعية الموجودة بهذه المدن، خاصةً في ظل تعافي قطاع السياحة بعد سنوات من الركود، إلى جانب عودة رحلات الطيران الخارجي للعديد من الدول على رأسها روسيا.





وأضاف وكيل لجنة السياحة بمجلس الشيوخ، أن التطوير لم يقتصر على الجانب السياحي فقط، بل شمل الجانب التنموي والخدمي أيضًا واللذان شهدا مشروعات غير مسبوقة على رأسها مطار الغردقة الدولي والأعمال الإنشائية لسوق الدهار الجديد البالغ مساحته 10 آلاف متر، مشيرًا إلى أن السوق يقام على 4 مراحل وتم الانتهاء من المرحلة الأولى له بتكلفته 132 مليون جنيه، كما يعد أحد المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ضمن خطة التطوير لعمل أسواق حضارية.





وأشار، إلى أن زيارة مدبولي لمحافظة البحر الأحمر ومدينة الغردقة بالأخص تؤكد أن الدولة لا تحرص على التكليف بالتطوير وإقامة المشروعات فقط بل تحرص أيضًا على متابعة هذا التطوير على أرض الواقع وبحث كافة المعوقات التي تقف في طريق هذا التطوير إلى جانب بحث كافة المقترحات اللازمة لاستدامة التطوير ورفع كفاءة المدن.







رئيس الوزراء يتفقد مطار الغردقة وعدد من المشروعات التنموية بالمدينة





وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، مشروعات التطوير بمدينة الغردقة على هامش زيارة غير رسمية له لمدينة الغردقة، حيث بدأ الدكتور مصطفى مدبولى جولته من الفندق محل إقامته جنوب مدينة الغردقة برفقة كل من محافظ البحر الأحمر والسكرتير العام للمحافظة وعدد من مسئولى المحافظة.



واستمع الدكتور مصطفى مدبولى لشرح من مسئولى المحافظة عن كورنيش الغردقة وتكلفته والانتهاء من المرحلة الأولى به وأنه جارى استكمال مرحلة أخرى له، وطالب رئيس الوزراء من محافظ البحر الأحمر أولا سرعة إنهاء المشروعات الجارى العمل بها بالمدينة.





كما طالب الدكتور مصطفى مدبولى، محافظ البحر الأحمر بعرض مشروعات جديدة لرفع كفاءة مدينة الغردقة، مؤكدًا على عرض 10 مشروعات جديدة بالمدينة وسيتم الموافقة عليهم فور عرضهم، وعقب الانتهاء من جولة بشوارع المدينة انتقل رئيس الوزراء لديوان عام المحافظة برفقة المحافظ.



وتأتى الجولة التفقدية لرئيس مجلس الوزراء بمدينة الغردقة تنفيذًا لتعليمات لرئيس برفع كفاءة مدينة الغردقة وشرم الشيخ استعداد لاستقبال الوفود السياحية المختلفة، حيث طالب الرئيس لرفع كفاءة وتطوير مدينتى شرم الشيخ والغردقة؛ ليكونا على أعلى مستوى، وواجهة حضارية للمقاصد السياحية المصرية، فى إطار خطة شاملة تستهدف جذب المزيد من السياح من مختلف الوجهات للتمتع بالمزايا الطبيعية التى تجعل مصر قبلة رئيسية للسائحين.

