Advertisements
تشكيل غزل المحلة الرسمي أمام الأهلي
الإثنين 03/مايو/2021 - 09:03 م
علي نبوي
Advertisements
أعلن
خالد عير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تشكيل فريقه
لمواجهة الأهلي بعد قليل ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
وضم
تشكيل غزل المحلة كلًا من ؛-
عمرو
شعبان - محمد فتح الله - هاني عادل - هشام عادل بلحة - أشرف سيد - إسلام فؤاد -
فتحي مبروك - أحمد أباظة - أحمد عيد - أحمد النادري - عبده يحيى.
البدلاء
:- محمود رضا - محمد سامي - خالد كساب - خالد الإخميمي - يحيى حامد - أحمد حسن -
أحمد الشيخ - محمد حمدان - معتز كاجو - بدر موسى.
Advertisements