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برلمانية: السيسي جعل تمكين المرأة محورًا أساسيًا في خطة الدولة

الإثنين 03/مايو/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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أكدت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتمد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017، وهي جاءت بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة في كل المجالات، مشيرة إلى أن مصر تعتبر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي يعكس إيمان الدولة بدور المرأة المصرية في النهوض بالمجتمع واهتمامها بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأضافت «البيومي»، أن الدولة المصرية قدمت خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة من الضمانات غير المسبوقة لتمكين المرأة من حقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ووفقًا لتقارير سابقة صادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات والتي تعكس حرص الدولة المصرية على ضمان توفير الفرص اللازمة لدعم وتطوير أوضاع المرأة داخل المجتمع، وتعزيز أدوارها القيادية، من خلال إدخال تعديلات وسن تشريعات عززت من تواجدها في مختلف المؤسسات بالدولة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه منذ تولى الرئيس السيسي، وجعل دعم وتمكين المرأة محورا أساسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية، فأصبحت المرأة المصرية نموذجًا يحتذى به في جميع المحافـــل الدوليـــة فـــى شــتى المجــــــالات، وصارت تجربة تمكين المرأة في مصر والاستثمار في طاقاتها مثار حديث وعناوين مقالات وأطروحات رسائل بحثية.

ووجهت «البيومي»، تحية واجبة وتقدير للمرأة المصرية التي تقف في الصفوف الأمامية في مواجهة كافة الأزمات وعلى رأسها جائحة «كوفيد - 19»، لاسيما وأن الغالبية العظمى من كوادر الأطباء والتمريض هم من النساء والفتيات، وفي الوقت ذاته تتحمل أعباءً اقتصادية واجتماعية وأسرية شديدة ضاعفت منها الجائحة، وهو ما يجعل منها مصدرًا للفخر والاعتزاز، ونموذجًا ملهمًا للتضحية والعطاء غير المحدود، خاصة بعد أن استطاعت إثبات جدارتها وكفاءتها في كافة المجالات التي شغلتها مما أهلها لتبوء مختلف المناصب على مختلف المستويات.

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