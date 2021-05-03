شقيقة ياسمن رئيس تتفق مع زوجها لطردها من المنزل

شهدت أحداث الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".



حيث اتفقت شقيقة "فاتن" ياسمن رئيس مع طليقها على طرد الأخيرة من المنزل بفضيحه معها، حتى تتمكن من بيع المنزل والمحل والانتقال الى منطقة آخرى بعيدة عن الحارة الشعبية.



وبالفعل تسلل زوجها الى غرفة "فاتن" وتحرش بها ودخلت عليهم زوجته وحاولت التعدي على فاتن وطلبت منها أن ترحل وتترك المنزل لأن والدها نقل لها ملكية المنزل والمحل.



وبالفعل تركت "فاتن" المنزل وغادرت مصطحبة في يدها حقيبة بها ملابسها.



وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.



مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.

