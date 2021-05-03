Advertisements

مكاسب أسواق المال الإماراتية تلامس ملياري درهم

الإثنين 03/مايو/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
Advertisements
واصل سوقا دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية في الإمارات ادائهما الإيجابي للجلسة الثانية على التوالي، بصعود الأول 1.13% والثاني 0.29% بختام تداولات اليوم الاثنين، بدعم من الأداء الإيجابي لقطاعات السوق وزخم السيولة وحجم التداولات، محققان مكاسب سوقية بنحو 1.978 مليار درهم.

وأضاف مؤشر سوق دبي المالي 29.81 نقطة ارتفع بهم إلى مستوى 2653.88 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابي لقطاعات السوق كافة.
وتضاعف حجم التداولات في سوق دبي بختام جلسة اليوم، إلى 187.2 مليون سهم مقابل 84.49 مليون سهما الجلسة السابقة، كما تضاعفت أيضا السيولة المتداولة إلى 286.68 مليون درهم من 87.45 مليونا أمس الأحد.

وبلغت المكاسب السوقية للمؤشر الأسهم المدرجة على المؤشر العام لسوق دبي 137 مليون درهم، بارتفاع رأسمالها بختام تداولات اليوم إلى 365.834 مليار درهم من 365.697 مليار درهم الجلسة السابقة.

وعلى مستوى قطاعات السوق، قاد قطاع الاستثمار والخدمات المالية الارتفاع الجماعي لقطاعات السوق بصعوده 2.46% تلاه النقل والعقارات مرتفعان 1.98% و1.29% على الترتيب.

كما تصدر سهم ” مجموعة الصناعات الوطنية القابضة” الأسهم الـ18 الرابحين بصعوده 7.31%، فيما جاء سهم “شعاع” على رأس الأسهم الـ10 الخاسرين بعد تراجعه 1.9%.

وكان سهم إعمار الذي ارتفع 1.82% الأعلى سيولة خلال جلسة اليوم بقيمة 78.64 مليون درهم، كما حل سهم سوق دبي المالي على رأس قائمة أنشط الأسهم خلال الجلسة من حيث حجم التداولات التي بلغت 42.89 مليون سهما.

وبوتيرة أهدأ، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بختام تداولات اليوم، 0.29% إلى مستوى 6094.73 نقطة، مدعوما بالأداء الإيجابي لخمسة قطاعات تصدرها العقار.

وزاد حجم التداولات إلى 239.75 مليون سهما خلال الجلسة من 122.53 مليون سهم في جلسة الأحد، كما ارتفعت السيولة إلى 1.36 مليار درهم من 929.39 مليون درهم الجلسة السابقة.

وتصدر “العقار” الأداء الإيجابي لخمسة قطاعات في السوق بارتفاعه 1.1%، تلاه الاتصالات بنسبة 0.56%، فيما جاء “الطاقة” على رأس 4 قطاعات سجلت أداءا سلبيا بنهاية الجلسة بتراجعه 0.49%.

وسجلت الأسهم المدرجة على مؤشر أبوظبي للأوراق المالية 1.841 مليار درهم مكاسب سوقية بارتفاع رأسمالها إلى 886.822 مليار درهم بختام تعاملات اليوم الاثنين، من 884.981 مليار درهم الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق” قائمة الرابحين مرتفعا 4.35%، فيما جاء سهم “البنك العربي المتحد” على رأس الخاسرين بتراجعه 10% بختام تداولات اليوم الاثنين، كما احتفظ سهم “الدار” بأعلى حجم تداول خلال الجلسة بأكثر من 95 مليون سهم، وكان سهم “أبوظبي الأول” الأنشط بسيولة بلغت 413.02 مليون درهم.

أخبار تهمك

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن تفاصيل إصابة رمضان صبحي أمام الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

نجم الكالتشيو على رادار ريال مدريد

منذ 42 دقيقة

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

أزارو يرفض عرضًا خياليًا من هذا النادي بسبب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يخطط لضم نجمي الرجاء المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

بالقوة الضاربة.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة

منذ أقل من ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 22 ساعة

ترقب بين أندية الدوري في انتظار قرار المسابقات بعد أزمة مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

04:30 م

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل

08:55 م

بالقوة الضاربة.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة

08:43 م

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

03:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي