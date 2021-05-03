مكاسب أسواق المال الإماراتية تلامس ملياري درهم

واصل سوقا دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية في الإمارات ادائهما الإيجابي للجلسة الثانية على التوالي، بصعود الأول 1.13% والثاني 0.29% بختام تداولات اليوم الاثنين، بدعم من الأداء الإيجابي لقطاعات السوق وزخم السيولة وحجم التداولات، محققان مكاسب سوقية بنحو 1.978 مليار درهم.





وأضاف مؤشر سوق دبي المالي 29.81 نقطة ارتفع بهم إلى مستوى 2653.88 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابي لقطاعات السوق كافة.

وتضاعف حجم التداولات في سوق دبي بختام جلسة اليوم، إلى 187.2 مليون سهم مقابل 84.49 مليون سهما الجلسة السابقة، كما تضاعفت أيضا السيولة المتداولة إلى 286.68 مليون درهم من 87.45 مليونا أمس الأحد.





وبلغت المكاسب السوقية للمؤشر الأسهم المدرجة على المؤشر العام لسوق دبي 137 مليون درهم، بارتفاع رأسمالها بختام تداولات اليوم إلى 365.834 مليار درهم من 365.697 مليار درهم الجلسة السابقة.





وعلى مستوى قطاعات السوق، قاد قطاع الاستثمار والخدمات المالية الارتفاع الجماعي لقطاعات السوق بصعوده 2.46% تلاه النقل والعقارات مرتفعان 1.98% و1.29% على الترتيب.





كما تصدر سهم ” مجموعة الصناعات الوطنية القابضة” الأسهم الـ18 الرابحين بصعوده 7.31%، فيما جاء سهم “شعاع” على رأس الأسهم الـ10 الخاسرين بعد تراجعه 1.9%.





وكان سهم إعمار الذي ارتفع 1.82% الأعلى سيولة خلال جلسة اليوم بقيمة 78.64 مليون درهم، كما حل سهم سوق دبي المالي على رأس قائمة أنشط الأسهم خلال الجلسة من حيث حجم التداولات التي بلغت 42.89 مليون سهما.





وبوتيرة أهدأ، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بختام تداولات اليوم، 0.29% إلى مستوى 6094.73 نقطة، مدعوما بالأداء الإيجابي لخمسة قطاعات تصدرها العقار.





وزاد حجم التداولات إلى 239.75 مليون سهما خلال الجلسة من 122.53 مليون سهم في جلسة الأحد، كما ارتفعت السيولة إلى 1.36 مليار درهم من 929.39 مليون درهم الجلسة السابقة.





وتصدر “العقار” الأداء الإيجابي لخمسة قطاعات في السوق بارتفاعه 1.1%، تلاه الاتصالات بنسبة 0.56%، فيما جاء “الطاقة” على رأس 4 قطاعات سجلت أداءا سلبيا بنهاية الجلسة بتراجعه 0.49%.





وسجلت الأسهم المدرجة على مؤشر أبوظبي للأوراق المالية 1.841 مليار درهم مكاسب سوقية بارتفاع رأسمالها إلى 886.822 مليار درهم بختام تعاملات اليوم الاثنين، من 884.981 مليار درهم الجلسة السابقة.





وتصدر سهم “المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق” قائمة الرابحين مرتفعا 4.35%، فيما جاء سهم “البنك العربي المتحد” على رأس الخاسرين بتراجعه 10% بختام تداولات اليوم الاثنين، كما احتفظ سهم “الدار” بأعلى حجم تداول خلال الجلسة بأكثر من 95 مليون سهم، وكان سهم “أبوظبي الأول” الأنشط بسيولة بلغت 413.02 مليون درهم.