حسام موافي يكشف أسباب رفرفة القلب وكيفية علاجها

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إن زيادة ضربات القلب ورفرفة القلب أمر منتشر للغاية، موضحا أن هذا الأمر يمكن أن يكون حميد أو خبيث للغاية.



وأوضح "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن هناك أسباب متعددة للذبذبة أو الرفرفة الأذنية، أبرزها ضيق في الشريان التاجي حيث يمكن علاجها بالكي وهي تحتاج جراحة دقيقة للغاية ونسبة النجاح فيها جيدة، معلقا: "نسبتنا في مصر تعادل أمريكا.



وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن معظم رفرفة القلب حميدة ولا يوجد قلق بشأنها، متابعا: دقات القلب تتراوح ما بين 110 ألف و120 ألف دقة في اليوم".



