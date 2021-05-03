Advertisements

السعودية تلزم الأجانب القادمين بغرض السياحة والزيارة بامتلاك تأمين صحي

الإثنين 03/مايو/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

فرضت السلطات السعودية على القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين لغرض السياحة والزيارة والعمرة، الحصول على تأمين طبي يغطي المخاطر من الإصابة بفيروس كورونا.

 

وأعلن البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، أمس الأحد، عن تحديث صيغ وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين لغرض السياحة والزيارة والعمرة، وذلك من خلال إضافة تغطية مخاطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

 

وقالت السلطات إن إضافة هذه التغطية تهدف "إلى توفير الرعاية الصحية للحالات التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا للقادمين من خارج المملكة من غير السعوديين للسياحة والزيارة والعمرة. وذلك حرصا على سلامة الجميع وضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة".

 

ويشمل التأمين الصحي تكلفة علاج المصابين وإجراءات العزل بحقهم والإخلاء العاجل في حالات طارئة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا العمرة السعودية الزيارة

أخبار تهمك

ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعة الا ربع

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ترقب بين أندية الدوري في انتظار قرار المسابقات بعد أزمة مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط لضم نجمي الرجاء المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ يوم

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الكالتشيو على رادار ريال مدريد

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الكشف عن تفاصيل إصابة رمضان صبحي أمام الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أزارو يرفض عرضًا خياليًا من هذا النادي بسبب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

منذ حوالي 7 ساعات

بالقوة الضاربة.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة

منذ أقل من ساعة

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

إصدار تأشيرات إلكترونية للحجاج والمعتمرين للقادمين من الخارج

السعودية تنشر تحذيرا لمواطنيها المتواجدين في تركيا

سفارة المملكة في تركيا تصدر تنبيها جديدا للمواطنين السعوديين

الصحة السعودية تتخذ إجراءات وقائية للقادمين من الصين

بعد وقف تأشيرات العمرة.. ما هي إجراءات الدولة المصرية؟

بسبب كورونا.. السعودية تعلق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مكة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

04:30 م

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل

08:55 م

بالقوة الضاربة.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة

08:43 م

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

03:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي