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. اندلاع حريق بسور حديقة بمدينة طوخ (صور)

الإثنين 03/مايو/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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اندلع حريق بسور جنينة سياج بمدخل نامول جهة مزلقان زكي التابعة لمدينة طوخ، جرى الدفع بسيارة إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بسور جنينة سياج بمدخل نامول جهة مزلقان زكي التابعة لمدينة طوخ.

جرى الدفع بسيارة إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.
. اندلاع حريق بسور حديقة بمدينة طوخ (صور)
. اندلاع حريق بسور حديقة بمدينة طوخ (صور)
. اندلاع حريق بسور حديقة بمدينة طوخ (صور)
. اندلاع حريق بسور حديقة بمدينة طوخ (صور)
. اندلاع حريق بسور حديقة بمدينة طوخ (صور)
. اندلاع حريق بسور حديقة بمدينة طوخ (صور)
. اندلاع حريق بسور حديقة بمدينة طوخ (صور)
. اندلاع حريق بسور حديقة بمدينة طوخ (صور)

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