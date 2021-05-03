موسيماني يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على قائمة الراحلين عن صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

ويجهز المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قائمة اللاعبين التي يرغب في الاستغناء عنهم في الميركاتو الصيفي المقبل.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، حدد 6 لاعبين حتى اللحظة لكي يعمل النادي على تسويقهم.

وأوضح المصدر أن قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء التي جهزها موسيماني تضمنت، كل من سعد سمير، أحمد رمضان بيكهام، ناصر ماهر، و الثلاثي والتر بواليا وصلاح محسن ومروان محسن.