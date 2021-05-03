بوتشيتشينو: علينا أن نكون مستعدين للمعاناة

تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتشينو المدير الفني لباريس سان جيرمان عن مواجهة فريقه غدًا أمام مانشستر سيتي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال بوتشيتشينو في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"غدًا سنخوض معركة، ونيتنا ستكون الاستحواذ ، وهذا هو التحدي لكن السيتي تبنى نفس الفلسفة لمدة 6 سنوات مع بيب غوارديولا".





وأضاف :" علينا أن نكون مستعدين للمعاناة ، وستتاح لنا الفرصة ، وعلينا أن نكون سريعين و عدوانيين نحن بحاجة إلى هدفين وهذا هو مطلبنا".





وتابع :"غداً مباراه صعبة ويجب أون نكون جاهزين ومستعدين لخوضها وأهم شيء هو الفوز وإحراز الهدفين ، وفي نفس الوقت علينا أن نحرص على عدم تلقي اي هدف".





وحول موقف كليليان مبابي من خوض اللقاء قال :"كيليان مبابي سيتدرب بمفرده اليوم ، وسنرى ما إذا كان سيشارك في الجلسه أم لا ، ولم نقرر بعد ما إذا كان متاحًا للعب غدًا".



