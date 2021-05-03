وزير الخارجية الأمريكي يتوعد حال مهاجمة القوات في أفغانستان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحد ستتخذ "أجراء حاسما" إذا تعرضت القوات الأمريكية في أفغانستان لهجوم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة البريطانية لندن أن واشنطن "تعتزم مواصلة دعم أفغانستان"، مضيفا: "نحن ننسحب من أفغانستان، لكن سنبقى فاعلين دبلوماسيا بالتنسيق مع حلفائنا".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة "تشاورت بشكل كاف مع حلفائها في الناتو قبل اتخاذ قرار الانسحاب من أفغانستان".

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس بايدن.

وفي 29 فبراير 2020 وقعت الولايات المتحدة بقيادة رئيسها آنذاك، دونالد ترامب، وحركة "طالبان" في الدوحة أول اتفاق سلام بين الطرفين، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا، أي في مايو 2021، وإطلاق حوار أفغاني داخلي في الدوحة، بعد عقد صفقة مع الحكومة الأفغانية حول تبادل الأسرى.

لكن إدارة بايدن أعلنت مؤخرا أنها تنوي إنجاز عملية الانسحاب حتى 11 سبتمبر، ما أثار ردود أفعال حادة من "طالبان"، التي هددت بخروجها من اتفاق السلام.