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مؤثر ومدون روسي يزور معالم مصر السياحية

الإثنين 03/مايو/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل اليوم المتحف المصري بالتحرير ومنطقة أهرامات الجيزة، المدون والمؤثر الروسي المعروف جوسن جاسانوف Gusein Gasanov، والذي يتمتع بشعبية هائلة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابع صفحته الخاصة على موقع انستجرام 16.5 مليون متابع.

وقام Gusein Gasanov بجولة في حديقة المتحف وقاعاته المختلفة والذي انبهر بمقتنياته الفريدة والمتنوعة وخاصة كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون وقناعه الذهبي.

وفي منطقة أهرامات الجيزة، اصطحبه السيد أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، في جولة داخل المنطقة حيث زار الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول والبانوراما.

وقد حرص Gusein Gasanov على تسجيل فيديوهات قصيرة والتقاط الصور التذكارية له في المتحف ومنطقة آثار الهرم وأمام تمثال أبو الهول والتي قام بمشاركتها على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، داعيا جميع متابعيه بزيارة مصر ومعالمها السياحية الخلابة، معربا عن استمتاعه بما شاهده من كنوز أثرية وما عرفه عن الحضارة المصرية العريقة وعظمة بناء الأهرامات التي تدهش العالم.

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