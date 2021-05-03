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أحمد صلاح حسني صاحب صاحبه في الحلقة السادسة من "كوفيد25"

الإثنين 03/مايو/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بدأت الحلقة السادسة من مسلسل"كوفيد-25"، بإصلاح الفنان أحمد صلاح حسني للكهرباء التي تعطلت في مستشفى العزل التي يتزاجد بها المواطنين هربًا من مرضى الفيروس الجديد.
ليخرج الدكتور ياسين"يوسف الشريف" و صديقه أحمد صلاح حسني لجلب الأدوية للمعزولين داخل المستشفى، من مخزن الأدوية، ليصر الأخير على مشاركة الأول في ذلك ولكن دكتور ياسين يرفض دخوله معه إلى المخزن.
ليقر دكتور ياسين أنه لا يوجد من يستطيع حماية المعزولين في المستشفى سوى أحمد صلاح حسني وأنه لا يستأمن أحد على أبناءه سواه.
مسلسل "كوفيد25"، بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.
وعلى جانب آخر يشارك أحمد صلاح حسني في مسلسل"هجمة مرتد" كضيف شرف في بعض الحلقات، ويشارك معه في المسلسل، أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.

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