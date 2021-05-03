صدمة في ريال مدريد قبل موقعة تشيلسي

تلقى ريال مدريد الإسباني صدمة قوية قبل مواجهة تشيلسي الإنجليزي وذلك بسبب إصابة نجم دفاعه الفرنسي رافائيل فاران التي تعرض لها أثناء مباراة الفريق أمام أوساسونا في الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:" بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا رافائيل فاران من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد تم تشخيص إصابته بإصابة في العضلة الضامة اليمنى".

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الفرنسي يحتاج 10 أيام للتعافي وبالتالي فإنه سيغيب عن مواجهة تشيلسي بالإضافة إلى مواجهتي أشبيلية وغرناطة.

و يعاني ريال مدريد من إصابات عديدة على رأسها داني كارفخال ولوكاس فاسكيز بينما هناك شكوك حول جاهزية فيرلاند ميندي وسيرجيو راموس وفيدي فالفيردي.