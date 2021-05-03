الزمالك يحسم مصير كارتيرون بعد مباراة القمة





كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مرتقبة بشأن مصير الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في الفترة المقبلة.

وأبدت إدارة الزمالك غضبها الشديد بسبب نزيف النقاط في المباريات الماضية وترى أن كارتيرون يتحمل جزءا كبيرا من مسئولية ذلك بداية من لقاء الأهلي بسبب البداية الخاطئة للفريق في الشوط الأول من جانب المدير الفني الفرنسي.

وأعربت إدارة القلعة البيضاء عن اعتراضها بسبب تكرار خطأ مباراة القمة والبداية السيئة للفريق من جانب كارتيرون في مباراة المقاولون العرب بسبب تغييراته الخاطئة في الشوط الثاني مما منح المنافس العودة والتعادل وهو ما حدث في مباراة بيراميدز بالأمس.

ويدرس مجلس إدارة الزمالك بقوة في الوقت الحالي الإطاحة بكارتيرون في حالة الخسارة من الأهلي في مباراة القمة يوم 10 مايو الحالي وتصعيد أسامة نبيه لتولي مهمة المدير الفني للفارس الأبيض حتى نهاية الموسم الحالي.