"4 ساعات تحت الماء".. الضفادع البشرية تنجح في انتشال جثة عجوز من ترعة المنصورية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة عجوز من ترعة المنصورية بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة، مساء اليوم الإثنين، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.









تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوجود غريقة بترعة المنصورية بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.









ودفع مدير الإدارة بقوات الإنقاذ النهري، لانتشال الجثة، كما انتقلت قوة أمنية من مركز الشرطة برئاسة الرائد مصطفى عثمان معاون مباحث القسم.









وجرى الاستعانة بحفار لإزالة كميات من الهيش والبوص بالترعة المُشار إليها حتى عُثر على الجثة بواسطة الحفار وتم انتشالها بواسطة قوات الإنقاذ النهري بعد 4 ساعات من أعمال البحث.







تحريات العقيد مروان مشرف مفتش مباحث جنوب الجيزة توصلت إلى أن الجثة لسيدة تدعى نعيمة محمد، عمرها 65 سنة، مقيمة شبرامنت بمركز أبو النمرس.







وأشارت التحريات إلى أنها مبلغ بتغيبها من قِبل نجلها قبل وقت الإفطار بحوالي ساعة ونصف.









ووجه العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، بفحص البلاغ، والوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه في الوفاة.







وتحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.



