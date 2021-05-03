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الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل تفاؤل حيال الأرباح وآمال التعافي

الإثنين 03/مايو/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين وسط تعاملات طفيفة بسبب عطلة للبنوك في بريطانيا، فيما تظل المعنويات إيجابية على أمل تعافي اقتصادي سريع وموسم أرباح قوي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة في أول أيام التداول في مايو أيار. وأغلق المؤشر القياسي على زيادة 1.8 بالمئة في أبريل نيسان، ليقل بفارق طفيف فحسب عن أعلى مستوى على الإطلاق.

وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الألمانية في مارس آذار سجلت أكبر زيادة على أساس سنوي منذ بدء جائحة كوفيد-19 مع تخفيف بعض إجراءات العزل، مما رفع مشتريات الملابس والأحذية.

وزاد سهم شركة التكنولوجيا الطبية الألمانية سيمنس هيلثنرز 1.9 بالمئة بعد أن رفعت توقعات مبيعات العام كاملا والأرباح.

ونزل سهم سيمنس جاميسا لصناعة توربيات الرياح بأكثر من 3.5 بالمئة بعدما حذرت من أن أرباح العام الحالي قد تقل عن التوقعات.

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