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السعودية تعلن تحديث وثائق تأمين القادمين من غير السعوديين

الإثنين 03/مايو/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
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يعلن البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني عن تحديث صيغ وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين لغرض السياحة، والزيارة، والعمرة، وذلك من خلال إضافة تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وتهدف إضافة هذه التغطية إلى توفير الرعاية الصحية للحالات التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) للقادمين من خارج المملكة من غير السعوديين للسياحة، والزيارة، والعمرة.

وذلك حرصاً على سلامة الجميع، وضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة.

كما توفر التغطية التأمينية تكاليف علاج الحالات المصابة، وتكاليف إجراءات الحجر الصحي للمصابين، والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.

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