قفزة لمبيعات التجزئة الألمانية في مارس مع تخفيف إجراءات العزل





أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن مبيعات التجزئة الألمانية في مارس آذار سجلت أكبر زيادة على أساس سنوي منذ بدء جائحة كوفيد-19 مع تخفيف بعض إجراءات العزل، مما رفع مشتريات الملابس والأحذية.





وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن مبيعات التجزئة قفزت 11 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام مع ثبات الأسعار عقب هبوط 6.6 بالمئة في فبراير شباط بعد تعديل بالرفع.





وقراءة مارس آذار أعلى من توقعات رويترز لتراجع 0.3 بالمئة.





وارتفعت مبيعات المنسوجات والملابس والأحذية والسلع الجلدية 27.7 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما زادت تجارة التجزئة للسلع التي تباع بالمتاجر 23 بالمئة.





وواصلت متاجر التجزئة عبر الإنترنت الاستفادة من تغير عادات المستهلكين، إذ ارتفعت المبيعات 42.9 بالمئة مقارنة بها قبل عام.