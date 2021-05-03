Advertisements

قفزة لمبيعات التجزئة الألمانية في مارس مع تخفيف إجراءات العزل

الإثنين 03/مايو/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
Advertisements

أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن مبيعات التجزئة الألمانية في مارس آذار سجلت أكبر زيادة على أساس سنوي منذ بدء جائحة كوفيد-19 مع تخفيف بعض إجراءات العزل، مما رفع مشتريات الملابس والأحذية.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن مبيعات التجزئة قفزت 11 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام مع ثبات الأسعار عقب هبوط 6.6 بالمئة في فبراير شباط بعد تعديل بالرفع.

وقراءة مارس آذار أعلى من توقعات رويترز لتراجع 0.3 بالمئة.

وارتفعت مبيعات المنسوجات والملابس والأحذية والسلع الجلدية 27.7 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما زادت تجارة التجزئة للسلع التي تباع بالمتاجر 23 بالمئة.

وواصلت متاجر التجزئة عبر الإنترنت الاستفادة من تغير عادات المستهلكين، إذ ارتفعت المبيعات 42.9 بالمئة مقارنة بها قبل عام.

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة في ريال مدريد قبل موقعة تشيلسي

منذ ربع ساعة

ترقب بين أندية الدوري في انتظار قرار المسابقات بعد أزمة مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 23 ساعة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعة و 20 دقيقة

أزارو يرفض عرضًا خياليًا من هذا النادي بسبب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة الا ربع

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ يوم

ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

منذ حوالي 6 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 14 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بالقوة الضاربة.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة

منذ ساعة و نصف

نجم الكالتشيو على رادار ريال مدريد

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يخطط لضم نجمي الرجاء المغربي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

04:30 م

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل

08:55 م

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

08:25 ص

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

03:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي