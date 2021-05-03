تعزيز الحماية الشخصية لبينيت خوفا من أنصار نتنياهو

ذكرت قناة i24news أنه سيتم تعزيز الحماية الشخصية والإجراءات الأمنية في محيط مقر إقامة زعيم حزب يمينا نفتالي بينيت، لحمايته من أنصار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت القناة الإسرائيلية إن هذه الإجراءات التي قرر رئيس الأمن في الكنيست اتخذاها ستبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين، خشية أن يحاول الفصيل الأكثر تطرفا بين أنصار نتنياهو الانتقام من بينيت، الشريك السابق لنتنياهو الذي تحول إلى منافس.

ويأتي هذا القرار في أعقاب تطور دراماتيكي في محادثات الائتلاف بين بينيت ونتنياهو الذي يكافح لتشكيل ائتلاف حاكم بعد الانتخابات غير الحاسمة الرابعة في البلاد خلال عامين.

وبحسب ما ورد عرض نتنياهو على بينيت تولي رئاسة الوزراء في حكومة ائتلافية يمينية وفي المقابل يتوقع نتنياهو سلسلة من الإجراءات التي يمكن أن تساعده في الخروج من الصعوبات القانونية الحالية.

وقالت القناة الإسرائيلية إنه من الواضح أن بينيت رفض العرض في خطوة تقضي على فرص نتنياهو في تشكيل حكومة قبل انتهاء ولايته في غضون ساعات.