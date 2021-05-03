مصادر بالتعليم تكشف أخر تطورات نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المديريات التعليمية أوشكت علي الانتهاء من نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي.



وقالت المصادر إن أغلب المديريات الآن في مرحلة المراجعة حيث يتم تصحيح الامتحانات داخل الادارات التعليمية من قبل معلمين متخصصين.



وأشارت المصادر لـ "الفجر" أن النتيجة سوف تظهر في بداية الاسبوع المقبل، وسوف تظهر بالدرجات وليست بالألوان.



وأكدت المصادر خلال تصريحاتها أنه حتي الآن لا توجد احصائيات مجمعة بعدد الناجحين من عدمهم وأن كل ذلك سوف يظهر مع بداية الاسبوع المقبل.

