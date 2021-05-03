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عاجل.. غزل المحلة يتقدم على الأهلي بهدف صاروخي "فيديو"

الإثنين 03/مايو/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح أشرف سيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة في إحراز الهدف الأول لفريقه في مباراة اليوم أمام الأهلي.

 

وفي الدقيقة 35 حصل الفريق المحلاوي على ركلة حرة غير مباشرة من على حدود منطقة الجزاء مررها له زميله هشام عادل ويطلق أشرف سيد تصويبة صاروخية لتسكن شباك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

 

ويتقدم غزل المحلة على الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة المقامة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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