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نشرة حوادث الفجر: هشم رأسه وذبحه| قاتل عجوز الهرم.. استغل سفر والدته إلى الفيوم

الإثنين 03/مايو/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأثنين العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

4 ساعات تحت الماء".. الضفادع البشرية تنجح في انتشال جثة عجوز من ترعة المنصورية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة عجوز من ترعة المنصورية بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة، مساء اليوم الإثنين، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ادعاءات إخوانية".. مصدر أمني ينفي تنفيذ حملة اعتقالات بكرداسة

نفى مصدر أمني مسؤول صحة ما أذاعته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن تنفيذ حملة إعتقالات واسعة بقرية كرداسة على خلفية تشييع جنازات بعض المنفذ بهم أحكام الإعدام منذ أيام من أبناء القرية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هشم رأسه وذبحه| قاتل عجوز الهرم.. استغل سفر والدته إلى الفيوم

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات قتل عجوز داخل مسكنه على يد نجله، بمنطقة الهرم غربي محافظة الجيزة، إذ تبين أن المتهم استغل تواجده ووالده بمفردهما بالمنزل، لتواجد شقيقه الأصغر في عمله كـ" فران"، ووالدته لدى ابنتها بمحافظة الفيوم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد ظهوره في "الاختيار 2".. أبرز المعلومات حول الشهيد المقدم أحمد الرفاعي

عرض مسلسل "الاختيار 2.. رجال الظل"، بالحلقة العشرين، قصة استشهاد المقدم أحمد الرفاعي ضابط الأمن الوطني، وأحد الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في التصدي للعناصر الإرهابية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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