مؤسسة سيف الخيرية: 10 آلاف وجبة إفطار للقرى الأكثر احتياجا بالبحيرة والإسكندرية

في إطار خطة مؤسسة سيف للانشطة الخيرية و الاجتماعية لدعم جهود الدولة في تقديم الخدمات للأسر الاولى بالرعاية داخل القرى الاكثر احتياجا وتزامنا مع شهر رمضان المبارك؛ قامت المؤسسة بتقديم ٧٠٠٠ و جبة افطار منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن من إجمالى المستهدف للمؤسسة.





وقال عمرو رمضان السنوسي رئيس مجلس ادارة مؤسسة "سيف الخيرية " إن مشروع افطار صائم يهدف لإفطار ١٠ آلاف صائم و تم توزيع حتى الآن ما يقرب من نحو ٧٠٠٠ حيث نقوم بتوزيع الوجبات بشكل يومي.





وأضاف رئيس مجلس الادارة أن المستهدف هو ١٠ الاف وجبة وبفضل الله نعمل على تخطى المستهدف؛ علما بأن التجربة هى الأولى بالنسبة للمؤسسة حيث تم تدشين مطبخ طعام مجهز بأحدث وسائل تقنيات الحديثة مماثل للفنادق السياحية؛ ويقوم بتجهيز الوجبات شيفات متخصصون في الطعام؛ مع توافر أيضا كافة الإجراءات الاحترازية في ظل أجواء فيروس كوفيد 19





وأشار عمرو رمضان أن مطبخ المؤسسة يعمل على مدار العام لتقديم الوجبات بشكل يومي للأسر الأكثر احتياجا

داخل نطاق محافظة الإسكندرية و البحيرة.

يُذكر أن مؤسسة " سيف الخيرية " هى مؤسسة أهلية تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى منذ عام 2019 برقم اشهار 4009 وتعمل في مجالات التنمية المجتمعية و تشجيع المشروعات الصغيرة؛ وتقديم المساعدات الإنسانية، وتوصيل المياه وتركيب الأسقف، والمساهمة في زواج اليتيمات، وغيرها من المجالات التنموية.