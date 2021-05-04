عمرو أديب يحذر المصريين: "الحقوا اللقاحات"

قال الإعلامي عمرو أديب: "التطعيم في العالم كله شكله اختياريًا، ولكن رويدًا رويدًا يصبح إجباريًا"، مشيرا إلى أن "أستراليا فصلت 9 موظفين في الجمارك لأنهم رفضوا يأخذوا اللقاح، وده هيتم تطبيقه للعاملين في المناطق الحيوية التي بها تعامل مباشر مع المواطنين سواء في التدريس أو الطب أو الطيران، وأصبح الآن لو مش هتطعم اقعد في البيت".





وأضاف "أديب" خلال تقديم برنامجه "الحكاية" عبر منصة "شاهد" الاثنين: "يوم بعد يوم، العالم كله هيتعامل بمنطلق الملقحين وغير الملقحين، وبدأنا نشوف هذا الأمر في عدد من الدول الأوروبية والعربية التي لا تسمح لمواطنيها بالسفر إلا لمن يتلقى التطعيم مثلما قامت الكويت والسعودية".





وتابع: "زمان مكناش بنطلع من مصر إلا لما أكون مطعم وخالي من الأمراض ومعايا الشهادة الصحية الصفراء، العالم كله يجري وراء اللقاح، أعود وأذكر المصريين يا جماعة هذا بلد اللقاح فيه متوفر ومراكز اللقاح متوفرة وبالمجان والقائمين على هذا الأمر متوفر".



