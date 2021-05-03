غزل المحلة يتقدم على الأهلي في الشوط الأول بقذيفة رائعة

تأخر الأهلي في الشوط الأول أمام مضيفه غزل المحلة بهدف دون مقابل في المباراة المقامة على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

بداية اللقاء كانت من جانب أصحاب الأرض حيث مرر هاني عادل كرة عرضية من الناحية اليمنى ليقابلها عبده يحيى بضربة رأسية وتمر أعلى عارضة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

ورد الأهلي على فرصة يحيى حيث مرر محمد أفشة الكرة لحسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليسددها الشحات قوية ويتصدى لها عمرو يحيى ببراعة ويُبعد الكرة عن مرماه في محاولة هجومية أولى لأصحاب القميص الأحمر.

ونفذ فتحي مبروك الظهير الأيسر لغزل المحلة ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى ليتدخل عمرو السولية ويحولها إلى ركلة ركنية، ليحصل أليو ديانج بعدها على ركلة حرة مباشرة نفذها أفشة داخل منطقة جزاء المحلة ويبعدها دفاع الفلاحين ويُفسد خطورة الكرة.

وأخطأ أحمد بيكهام على حدود منطقة جزاء الأهلي لتصل الكرة إلى أشرف سيد الذي سددها قوية لكنها ذهبت في أحضان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وفي الدقيقة 15 تسلم حسين الشحات الكرة داخل منطقة جزاء غزل المحلة بعدما أخطأ فتحي مبروك الظهير الأيسر في تقديرها ليسددها الشحات قوية لكن عمرو شعبان حارس مرمى أصحاب الأرض تصدى للكرة ببراعة وأوقف خطورتها.

وسدد أحمد رمضان بيكهام كرة أخرى في الدقيقة 18 لكنها وصلت سهلة إلى يد عمرو شعبان حارس مرمى فريق غزل المحلة في محاولة أهلاوية أخرى لفك صمود الفلاحين.

ووصلت الكرة إلى حسين الشحات مرة أخرى في منطقة جزاء فريق غزل المحلة ليسدد لاعب الأهلي كرة قوية لكن أحمد عيد مدافع أصحاب الأرض ويُنقذ فريقه من كرة كانت من الممكن أن تُشكل خطورة على مرمى فريقه.

واضطر هاني عادل الظهير الأيمن لفريق غزل المحلة إلى مغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 31 متأثرًا بالإصابة ليحل زميله يحيى حامد بديلا له.

وتسلم محمد شريف الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها لكنها ضلت طريق المرمى وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر من أجل إحراز الهدف الأول.

وحصل عبده يحيى على ضربة حرة غير مباشرة في الدقيقة 35 بعد تدخل من رامي ربيعة ليمررها هاشم عادل لزميله أشرف سيد الذي أطلق تصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي حارس الأهلي وتعلن الهدف الأول لغزل المحلة في اللقاء.

بعد الهدف بدأ لاعبو الأهلي في البحث عن هدف التعادل لكن دفاع الفريق المحلاوي زاد ببسالة مع حارسه عمرو يحيى، ليطلب محمد هاني من حكم اللقاء محمد معروف احتساب ركلة جزاء بعد تدخل من أحمد أباظة لكن معروف طالب باستئناف اللعب وينتهي الشوط الأول بتقدم غزل المحلة بهدف دون مقابل.