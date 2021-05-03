معاينة جثة فرد أمن داخل مصنع بمايو: 4 طعنات وتهشم بالرأس

كشفت معاينة نيابة مايو والتبين الجزئية، في واقعة العثور علي جثة فرد أمن مقتول داخل مصنع، أن الجثة لرجل يبلغ من العمر 56 سنة وبها 4 طعنات وتهشم بالجمجمة ونزيف داخلي حاد أدي إلي الوفاة وأن الجثة كانت بكامل ملابسها.



وأفادت التحقيقات أن المصنع الذي يعمل به المجني عليه هو مصنع زجاج في المنطقة الصناعية بمدينة 15 مايو، وأن المتهمين 5 أشخاص قاموا بقتل المجني عليه لسرقة 48 ألف جنية من خزينة المصنع وعندما تصدي لهما المجني عليه محاولة لعدم اقتحامهم المصنع قاموا بطعنه عدة طعنات وضربه باله حادة علي راسه.



ألقت مباحث قسم شرطة 15 مايو، القبض على 5 متهمين، لقيامهم بقتل فرد أمن داخل مصنع زجاج بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم، لسرقة خزينة أموال بداخلها مبلغ 48 ألف جنيه.



بدأت الواقعة بتلقي المقدم أحمد رضوان، بلاغًا من إدارة مصنع زجاج، بالمنطقة الصناعية، بعثورهم على جثة فرد الأمن العامل بالمصنع ملقاه على الأرض، وبالانتقال والفحص تبين ان الجثة للمدعو " شرف.م "،، وبحفص الجثمان تبين وجود تهشم في الرأس ومطعون عدة طعنات بسلاح أبيض.



وبعمل التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة 5 متهمين وتم القبض عليهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.