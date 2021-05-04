"مصر الخير": أخرجنا 80 ألف غارمة من السجون

قال أحمد علي، المدير التنفيذي لمصر الخير، إن هناك مراجعة داخلية لمتابعة كافة القطاعات داخل المؤسسة لتطوير الأداء، ومنع حدوث أي قصور، وتقديم الخدمات بأفضل جودة، معقبًا: "مش عشان الخدمة بتروح للمستحق بشكل مجاني، يحصل عليها المواطن بشكل سيء، ومن حق المواطن تقديم شكوى حال تقديم الخدمة بشكل غير جيد".





وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاثنين، أن المؤسسة تستهدف إخراج 3 آلاف غارم وغارمة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المؤسسة نجحت في إخراج 80 ألف غارم وغارمة من السجون منذ 2010 وحتى الآن، وخلال الفترة السابقة خرج 1500 غارم وغارمة.



