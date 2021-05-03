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الحكومة البريطانية: نحتاج لتفهم إحباط جماهير مانشستر يوناتيد

الإثنين 03/مايو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، إنه لا يمكنه إدانة تصرفات جماهير كرة القدم التي اقتحمت ملعب مانشستر يونايتد للاحتجاج ضد ملاك النادي، ما تسبب في تأجيل المباراة أمام ليفربول.

وأبلغ كليفرلي محطة "سكاي نيوز" أنه "لا يمكننا إدانة الصور التي شاهدناها عن اقتحام الملعب".

وأضاف "نحتاج لتفهم إحباط الجماهير وليس فقط جماهير مانشستر يونايتد بل العديد من الأندية".

وتأجلت مباراة القمة بين يونايتد وضيفه ليفربول في الدوري الممتاز، أمس الأحد، بعد أن شقت جماهير يونايتد طريقها إلى أرض الملعب واقتحمت ملعب أولد ترافورد للاحتجاج على عائلة "جليزر" الأمريكية المالكة للنادي.

وكانت المباراة ستقام أمام مدرجات خالية بسبب قيود "كوفيد-19″، لكن ذلك لم يمنع المشاهد الفوضوية داخل وخارج أولد ترافورد والتي أدت إلى إصابة ضابط بزجاجة، وفقا لبيان شرطة مانشستر الكبرى.

ولا توجد أي إشارات على الموعد الجديد للمباراة. وكان يونايتد صاحب المركز الثاني بحاجة للفوز حتى يحرم مانشستر سيتي من التتويج أمس الأحد.

وتأتي الاحتجاجات المخطط لها بعد قرار "المانيو" الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي بجانب 5 أندية إنجليزية أخرى. وانهارت خطط هذه المسابقة الانفصالية في غضون أيام بعد معارضة واسعة النطاق.

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