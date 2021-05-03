حبس الضباط المنشقون الهاربين في سينا..أحداث الحلقة الـ21 من "الاختيار2"

شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل "الاختيار2"، الكثير من الأحداث حيث هرب الضباط المنشقون إلى سيناء، ليقابلو الشيخ أبو حذيفة والذي يقوم بعمليات إرهابية ويمد الإخوان بالسلاح.



وتقابل عدد من رجال أبو حذيفة بـ الضباط المنشقون، ولكنهم لم يصدقو أنهم سيشاركو معهم في عمليات إرهابية، وغمو أعينهم، لكي لا يعرفو الطريق، ثم سجنوهم لحسن التأكد من نيتهم.



وقال خيرت السبكي "طارق صبري": "عايزين نجاهد في سبيل الله"، ليرد عليه أحد أعوان أبو حذيفة قائلا: "انتو خاينين هنعرف منين انكو معانا لازم نتأكد"، وقرر حبسهم لحسن معرفة ما جاءو من أجله جيث يعتقدون أنهم جاءو تابعين للشرطة.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.







