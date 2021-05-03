محمد العزايزي: "أبو عبيدة" الإرهابي نفذ 51 عملية إرهابية خلال 6 أشهر



قال الفنان محمد العزايزي، إن "أبو عبيدة" كان يهدف للقيام بعمليات إرهابية نوعية، من خلال استهداف "مبروك" الذي كان احد ضباط امن الدولة الذي يوجد عليه حراسة.

وتابع "العزايزي"، خلال حواره مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج " يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن أبو عبيدة قامت بـ51 عملية تفجيرية، أسفرت عن إصابة 40 ضابطا، و380 مواطن خلال 6 أشهر فقط، معقبًا: "كان لازم يتصفى مكنش في حل غير كده"



وأضاف ان أبو عبيدة كانت يريد ان تقع مصر، لكي تقام الجماعات التكفيرية والإرهابية، مشيرًا إلى أنه بسبب تجسيد دور الإرهابية "أبو عبيدة" تم طرده من احد المقاهي في القاهرة.

