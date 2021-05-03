أحياء العاصمة تواجه كورونا: الشرابية ودار السلام يصادران 180 شيشة.. والزاوية الحمراء تحرر 20 محضر عدم إرتداء كمامة

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أحياء العاصمة تواجه كورونا: الشرابية ودار السلام يصادران 180 شيشة.. والزاوية الحمراء تحرر 20 محضر عدم إرتداء كمامة
الإثنين 03/مايو/2021 - 10:39 م
إسماعيل منطاوي
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شنت الأجهزة التنفيذية التابعة لأحياء محافظة القاهرة، العديد من الحملات المسائية والصباحية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المقاهي والكافيهات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.
وتضمن الحملات التي شنتها أحياء العاصة الآتي:-
- حي دار السلام
نفذ حي دار السلام العديد من الحملات على المقاهي وضبط العديد من الشيش، بشوارع العروبة واندريا وآسيا، وتم التحفظ على 80 شيشة ومجموعة من الكراسي والترابيزات بالإضافة إلى غلق 4 مقاهي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم وضع المضبوطات في المخازن المخصصة للحي.
- حي الشرابية
شن حي الشرابية، حملة لاعادة الانضباط لشوارع الحى والتصدى للمقاهي والمحال المخالفة لمواعيد الغلق وقرارات منع تداول الشيشة حرصا على صحة المواطنين، حيث شهدت الحملة مصادرة 100 شيشة وغلق 9 مقاهي وتحرير عدة محاضر ضد المخالفين.
- حي شرق مدينة نصر
نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع حي شرق مدينة نصر، وقسمي شرطة ومرافق الحي، في ضبط مقهي يغلق شارع عثمان عبد الحفيظ مع أحمد قنديل بمدينة نصر.
وتضمن الحملات التي شنتها أحياء العاصة الآتي:-
- حي دار السلام
نفذ حي دار السلام العديد من الحملات على المقاهي وضبط العديد من الشيش، بشوارع العروبة واندريا وآسيا، وتم التحفظ على 80 شيشة ومجموعة من الكراسي والترابيزات بالإضافة إلى غلق 4 مقاهي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم وضع المضبوطات في المخازن المخصصة للحي.
- حي الشرابية
شن حي الشرابية، حملة لاعادة الانضباط لشوارع الحى والتصدى للمقاهي والمحال المخالفة لمواعيد الغلق وقرارات منع تداول الشيشة حرصا على صحة المواطنين، حيث شهدت الحملة مصادرة 100 شيشة وغلق 9 مقاهي وتحرير عدة محاضر ضد المخالفين.
- حي شرق مدينة نصر
نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع حي شرق مدينة نصر، وقسمي شرطة ومرافق الحي، في ضبط مقهي يغلق شارع عثمان عبد الحفيظ مع أحمد قنديل بمدينة نصر.
وقامت الأجهزة المعنية بتشميع المقهى، ورفع الإشغالات منه وتحرير المحاضر اللازمة وفتح الشارعين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
- حي مصر القديمة
أسفرت الحملة التي شنتها أجهزة حي مصر القديمة، عن ضبط ومصادرة عدد (50) من الشيش ومنع تداولها، وتم ايداع المضبوطات وتحريزها مخزن الحي.
- حي الزاوية الحمراء
قاد اللواء هشام عصمت عبد الحميد رئيس حى الزاوية الحمراء، حملة المسائيه لمتابعة تنفيذ الإجراءات بنطاق الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق بحضور سكرتير الحى وجميع الإدارات الميدانية بالحي وأسفرت عن تحرير ٢٠ محضر كمامات ومحاضر اشغالات وتم التنبيه بالالتزام بارتداء الكمامات حرصا على صحتكم وتجنبًا لانتشار العدوى.
- حي مصر القديمة
أسفرت الحملة التي شنتها أجهزة حي مصر القديمة، عن ضبط ومصادرة عدد (50) من الشيش ومنع تداولها، وتم ايداع المضبوطات وتحريزها مخزن الحي.
- حي الزاوية الحمراء
قاد اللواء هشام عصمت عبد الحميد رئيس حى الزاوية الحمراء، حملة المسائيه لمتابعة تنفيذ الإجراءات بنطاق الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق بحضور سكرتير الحى وجميع الإدارات الميدانية بالحي وأسفرت عن تحرير ٢٠ محضر كمامات ومحاضر اشغالات وتم التنبيه بالالتزام بارتداء الكمامات حرصا على صحتكم وتجنبًا لانتشار العدوى.
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