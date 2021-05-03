أحياء العاصمة تواجه كورونا: الشرابية ودار السلام يصادران 180 شيشة.. والزاوية الحمراء تحرر 20 محضر عدم إرتداء كمامة

وقامت الأجهزة المعنية بتشميع المقهى، ورفع الإشغالات منه وتحرير المحاضر اللازمة وفتح الشارعين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



- حي مصر القديمة



أسفرت الحملة التي شنتها أجهزة حي مصر القديمة، عن ضبط ومصادرة عدد (50) من الشيش ومنع تداولها، وتم ايداع المضبوطات وتحريزها مخزن الحي.



- حي الزاوية الحمراء



قاد اللواء هشام عصمت عبد الحميد رئيس حى الزاوية الحمراء، حملة المسائيه لمتابعة تنفيذ الإجراءات بنطاق الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق بحضور سكرتير الحى وجميع الإدارات الميدانية بالحي وأسفرت عن تحرير ٢٠ محضر كمامات ومحاضر اشغالات وتم التنبيه بالالتزام بارتداء الكمامات حرصا على صحتكم وتجنبًا لانتشار العدوى.



شنت الأجهزة التنفيذية التابعة لأحياء محافظة القاهرة، العديد من الحملات المسائية والصباحية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المقاهي والكافيهات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.وتضمن الحملات التي شنتها أحياء العاصة الآتي:-- حي دار السلامنفذ حي دار السلام العديد من الحملات على المقاهي وضبط العديد من الشيش، بشوارع العروبة واندريا وآسيا، وتم التحفظ على 80 شيشة ومجموعة من الكراسي والترابيزات بالإضافة إلى غلق 4 مقاهي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم وضع المضبوطات في المخازن المخصصة للحي.- حي الشرابيةشن حي الشرابية، حملة لاعادة الانضباط لشوارع الحى والتصدى للمقاهي والمحال المخالفة لمواعيد الغلق وقرارات منع تداول الشيشة حرصا على صحة المواطنين، حيث شهدت الحملة مصادرة 100 شيشة وغلق 9 مقاهي وتحرير عدة محاضر ضد المخالفين.- حي شرق مدينة نصرنجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع حي شرق مدينة نصر، وقسمي شرطة ومرافق الحي، في ضبط مقهي يغلق شارع عثمان عبد الحفيظ مع أحمد قنديل بمدينة نصر.