محمد العزايزي: رد فعل الجمهور عن دوري في "الاختيار" كان غير متوقع

قال الفنان محمد العزايزي، إن رد فعل الجمهور عن دوره في مسلسل "الاختيار" كان غير متوقع، معقبًا: "كنت متوقع إن الناس تقول عليها كويس، لكن فكرة إني أتعرف من مسلسل الاختيار، كان أمرًا غير متوقع ليا على الإطلاق"



وتابع "العزايزي"، خلال حواره مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج " يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أنه جسد شخصية إرهابي في مسلسل "الاختيار" نظرًا للتشابه بينه وبين الإرهابي الحقيقي، مشيرًا إلى أنه يحب أدوار الشر لأنها في حاجة إلى جهد كبيرة، لكي تلمس مع الجمهور.



ولفت إلى أن كل شخصية يوجد به جانب خير، وجانب آخر شر، لافتَا إلى أن الإرهابي يعتقد انها يضحي من اجل قضينه مثل الشرطي الذي يضحي من أجل الوطن، ولكن مع الفارق، معقبًا: " الإرهابي بيتم التضليل به".



