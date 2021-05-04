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"الصحة": قوائم الانتظار سبب تأخر وصول الرسائل للمسلجين لتلقي اللقاح
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 06:56 ص
شيماء حسن
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فسر المهندس آيسم صلاح، مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أسباب تأخر وصول الرسالة لبعض المسجلين لتلقي اللقاح عبر الموقع الالكتروني للوزارة، مرجعًا السبب في ذلك إلى قوائم الانتظار في بعض الأماكن التي تزيد في منطقة عنها في منطقة أخرى.
وقال "صلاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة شاهد.نت اليوم الاثنين إن قوائم الانتظار في القاهرة الجديدة يصل إلى أكثر من 64 ألف قائمة انتظار، واختيار المواطن هو الذي يحدد قائمة الانتظار من عدمه والأماكن التي يتأخر فيها الرسائل يكون بسبب قائمة الانتظار.
وأضاف: "كل مواطن له فترة سماح ثلاث أيام من اجل تلقي التطعيم، ولو مرت هذه المدة ولم يتلقى المواطن التطعيم ففي هذه الحالة من الممكن للمواطن أن يدخل على الموقع ويقوم بالضغط على متابعة طلب اللقاح والضغط على إعادة تفعيل الحجز وسيتم دخوله مرة أخرى وستأتي له رسالة جديدة بشكل سهل وبسيط أو تقدر تكلم الكول سنتر ويقوم بإعادة تفعيل الحجز، أو تغير مكان تلقي اللقاح في مكان آخر حتى تجيلك الرسالة أسرع".
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