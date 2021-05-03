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عاجل| تسرب غاز في الهرم.. ومدير الحماية المدنية ينتقل إلى موقع البلاغ

الإثنين 03/مايو/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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شهدت منطقة ترسا بحي الهرم، غربي محافظة الجيزة، كسرًا بماسورة غاز طبيعي، مساء اليوم الاثنين.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة غاز طبيعي بكثافة بمنطقة ترسا، غربي المحافظة.

سرعان ما انتقلت قوات الدفاع المدني بالجيزة برئاسة اللواء هشام صادق مدير الإدارة ونائبه اللواء هاني محمد، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط البلاغ.

كشفت المعاينة الأولية عن حدوث كسر بماسورة غاز نتج عنها تسرب للغاز بالجو دون وجود اشتعال، وتم إخطار شركة الغاز الطبيعي لإصلاح العطل بعد غلق المحبس المغذي للمنطقة.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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