عاجل.. إيقاف نجم باريس سان جيرمان مباراتين قبل مواجهة مانشستر سيتى

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الاثنين إيقاف إدريسا غاي لاعب وسط باريس سان جيرمان مباراتين أوروبيتين لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.





وطرد غاي في الدقيقة 77 في باريس بسبب تدخل متهور على إيلكاي غندوغان عندما عدل سيتي تأخره ليفوز 2-1 في باريس.



