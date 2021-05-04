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أحمد كريمة: المرتد عن الإسلام لا يُقتل

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:18 ص
أحمد كريمة
أحمد كريمة
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن مدرسة المشاغبين من السلفية يتحدثون بأن الزكاة يجب أن تخرج في صورة حبوب، ويتحدث بأن الزكاة بالأموال غير جائزة، رغم أن الصحابي الجليل معذا بن جبل اجاز الحصول على الزكاة في صور أخرى غير الحبوب.

وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن الردة عن الإسلام جريمة، ولكن الفقه المعاصر والاتجاه المعاصر لا يرى قتل المترد، ولكن هناك بعض الاحاديث الأحاد تتحدث بأن المرتد يقتل، والحديث الآحاد يُعرف بأنه: "ما لم توجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي واحدا أو أكثر"، وعلى مذهب الجمهور فإنهم يقولون بظنّية خبر الآحاد.

ولفت إلى أن اتجاه الأزهر الشريف يرى أن المترد لا يقتل، وهذا واضح في قوله تعالي: فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ"، معقبًا: "هو احنا هنربي منافقين، عايزين واحد يظهر الإسلام، ويبطن الكفر".

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