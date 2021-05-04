Advertisements

"الصحة" تكشف عن آلية جديدة ستضاف لموقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:20 ص
أيسم صلاح
أيسم صلاح
شيماء حسن
Advertisements
كشف المهندس آيسم صلاح، مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن آلية جديدة سيتم إضافتها إلى الموقع الالكتروني لتلقي اللقاح، توضح من خلالها الأماكن التي يختارها المواطن، وهل بها قوائم انتظار طويلة أم لا؟ مشيرًا إلى أنه سيتم تفعيل هذه الآلية خلال أسبوع بعد التطوير على الموقع.

وقال "صلاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، الاثنين: "هذه الآلية ستعطي المواطن المعلومات التي تفيد بأن المكان الذي اختياره لتلقي اللقاح، وهل به قوائم انتظار طويل أو متوسط أو بسيط والمواطن سيكون صاحب الاختيار".

وأشار إلى أن هناك توجيهات من وزيرة الصحة بإقامة مركز للتطعيم في أرض المعارض يسمح بتطعيم أكثر من 10 آلاف مواطن في اليوم الواحد، وهذا سيعمل على تقليل قوائم الانتظار بصورة كبيرة، وهناك توجيه آخر بتطعيم قطاعات أخرى مثل المصانع كثيفة العمالة والشركات والبنوك والموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور بصورة مباشرة".

وتابع: "الإستراتيجية في تلقي اللقاحات تتغير طبقا لعدد وتوافر الجرعات إلى مصر، بدأنا بـ40 مركزًا لتلقي اللقاح وبعدها 139 مركزًا ودلوقتي داخلين على 400 مركز، وأقول للمواطنين إن المراكز كلها مفتوحة من 9 صباحًا إلى 9 بالليل نفرد نفسنا على مدار اليوم لتقليل التكدس".

وأكد أن نشر صور الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهما يتلقيان اللقاح ساعد كثيرًا في زيادة الإقبال على التسجيل لتلقي اللقاح، مستطردًا: "الإقبال زاد ما بين 70 و80 إلى 90 ألف طلب تسجيل ونستهدف الوصول إلى تطعيم 250 ألف مواطن يوميًا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ ساعة

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

منذ نصف ساعة

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 16 ساعة

صدمة في ريال مدريد قبل موقعة تشيلسي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. إيقاف نجم باريس سان جيرمان مباراتين قبل مواجهة مانشستر سيتى

منذ أقل من ساعتين

تصريح ناري من نيمار قبل قمة باريس والسيتي

منذ ساعة و نصف

عاجل - بعد 11 عام.. غزل المحلة يعود للانتصارات أمام الأهلي

منذ ساعة

الأهلي يدرس توقيع عقوبة على نجم الفريق

منذ 37 دقيقة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة "رافال"

منذ 36 دقيقة

رسميا.. نجم الأهلي يغيب عن مباراة الاتحاد السكندري للإيقاف

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة: 25 ألف مواطن سجلوا لتلقي اللقاح خلال 3 ساعات

الصحة تكشف حصيلة المسجلين لتلقي اللقاح بعد فتح الموقع الالكتروني لمدة 3 ساعات

الصحة: 10 آلاف مواطن سجلوا خلال ساعة البث التجريبي للموقع الالكتروني لتلقي اللقاح

الطريقة.. بدء التسجيل للحصول على لقاحات فيروس كورونا غدًا

الصحة: تسجيل الحصول على لقاح كورونا وصل لـ68 ألف مواطن.. والتطعيم خلال 72 ساعة

68 ألف مواطن حصيلة تسجيل حجز لقاح كورونا والتطعيم خلال الـ72 ساعة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

11:34 م

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

11:37 م

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

10:27 م

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

12:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي