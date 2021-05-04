"الصحة" تكشف عن آلية جديدة ستضاف لموقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

كشف المهندس آيسم صلاح، مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن آلية جديدة سيتم إضافتها إلى الموقع الالكتروني لتلقي اللقاح، توضح من خلالها الأماكن التي يختارها المواطن، وهل بها قوائم انتظار طويلة أم لا؟ مشيرًا إلى أنه سيتم تفعيل هذه الآلية خلال أسبوع بعد التطوير على الموقع.





وقال "صلاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، الاثنين: "هذه الآلية ستعطي المواطن المعلومات التي تفيد بأن المكان الذي اختياره لتلقي اللقاح، وهل به قوائم انتظار طويل أو متوسط أو بسيط والمواطن سيكون صاحب الاختيار".





وأشار إلى أن هناك توجيهات من وزيرة الصحة بإقامة مركز للتطعيم في أرض المعارض يسمح بتطعيم أكثر من 10 آلاف مواطن في اليوم الواحد، وهذا سيعمل على تقليل قوائم الانتظار بصورة كبيرة، وهناك توجيه آخر بتطعيم قطاعات أخرى مثل المصانع كثيفة العمالة والشركات والبنوك والموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور بصورة مباشرة".





وتابع: "الإستراتيجية في تلقي اللقاحات تتغير طبقا لعدد وتوافر الجرعات إلى مصر، بدأنا بـ40 مركزًا لتلقي اللقاح وبعدها 139 مركزًا ودلوقتي داخلين على 400 مركز، وأقول للمواطنين إن المراكز كلها مفتوحة من 9 صباحًا إلى 9 بالليل نفرد نفسنا على مدار اليوم لتقليل التكدس".



