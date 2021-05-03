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التوظيف بقطاع التصنيع في ألمانيا يتسارع في أبريل لتلبية طلب قوي

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
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تسارع التوظيف بقطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا في أبريل نيسان مع تفاؤل المصانع بطلب قوي في مواجهة ضغط متزايد على الطاقة الإنتاجية.

ووصلت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة (آي إتش إس ماركت) لقطاع التصنيع، الذي يشكل حوالي خُمس الاقتصاد الألماني، إلى 66.2 منخفضة قليلا عن القراءة الأولية البالغة 66.4 لكنها ما زالت قريبة من المستوى القياسي المسجل في مارس آذار والبالغ 66.6 .

ويستمر نشاط المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا أثناء جائحة كوفيد-19 مع عدم تأثره تقريبا بالإغلاقات المرتبطة بالجائحة، وتسارع النشاط أوائل هذا العام بفضل طلب قوي من الولايات المتحدة والصين.

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