تصريح ناري من نيمار قبل قمة باريس والسيتي

رفع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان راية التحدي قبل ملاقاة مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، مؤكداً أنه مستعد لـ"الموت" من أجل خطف بطاقة التأهل إلى النهائي.

وخسر باريس، وصيف بطل النسخة الماضية، أمام مانشستر سيتي 2-1 على أرضه، وبات يكفي الأخير الفوز بأي نتيجة أو التعادل من أجل بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة "مانشستر إيفنينغ ستاندرد" بعد الفوز على لانس 2-1 في الدوري المحلي: يجب أن نركز الآن على مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، لقد كانت مباراة صعبة في الذهاب لكن علينا الإيمان بفرصنا بغض النظر عن ما تقوله الإحصائيات.

وزاد: أعتقد أن كل باريسي يجب عليه الإيمان بهذا الفريق، أنا سأكون في المقدمة وسأكون المحارب الأول في المباراة، سأبذل قصارى جهدي وسأفعل أي شيء لخطف التأهل، حتى لو اضطررت للموت على أرض الملعب.

وفرط باريس في تقدمه عبر ماركينيوس في الشوط الأول، بعدما قلب سيتي النتيجة عن طريق كيفن دي بروين ورياض محرز.