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مع اقتراب عيد الفطر.. حملات مكبرة على المحال التجارية في قنا

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:30 ص
حملات في قنا
حملات في قنا
بسام عبدالحميد
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شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، بإشراف رجال الرقابة التموينية بمحافظة قنا، حملة مكبرة، بناء على توجيهات الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وتنفيذا لتعليمات المحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية.

وقال المحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إنهم حرروا ١٧ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين مخالفة نقص وزن خبز، و٣ مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، مؤكدا أن إجمالي المخالفات التموينية بلغت عدد ٢٧ مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح "السيد"، أنهم ضبطوا ٤٨٠ عبوة زبادي مجهولة المصدر، ومخالفة القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠، وحرروا محضر رقم ٨١٨ جنح أ.د.ط مركز أبوتشت، والمحضر رقم ٨١٥ جنح أ.د.ط مركز أبوتشت، وذلك لضبط عدد ٢٤٠ عبوة إندومي، مجهولة المصدر، ومخالفة القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠.

وأشار وكيل وزارة التموين الى أنهم حرروا المحضر رقم ٨١٦ جنح أ.د.ط مركز أبوتشت ضد محل أدوات كهربائية، وضبطوا ١٥ مكواة مجهولة المصدر، ومخالفة القانون رقم ١٦٣ لينة ١٩٥٠، فضلا عن تحرير المحضر رقم ٨١٧ جنح أ.د.ط مركز أبوتشت، وضبط ٤٥٠ عبوة مصنعات غذائية مجهولة المصدر ومخالفة القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠، بالإضافة إلى تحرير المحضر رقم ٨١٩ جنح أ.د.ط مركز أبوتشت وضبط عدد ٥٠٠ كجم منظفات مجهولة المصدر، ومخالفة القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٦٣.

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