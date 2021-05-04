مع اقتراب عيد الفطر.. حملات مكبرة على المحال التجارية في قنا

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، بإشراف رجال الرقابة التموينية بمحافظة قنا، حملة مكبرة، بناء على توجيهات الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وتنفيذا لتعليمات المحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية.





وقال المحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إنهم حرروا ١٧ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين مخالفة نقص وزن خبز، و٣ مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، مؤكدا أن إجمالي المخالفات التموينية بلغت عدد ٢٧ مخالفة تموينية متنوعة.





وأوضح "السيد"، أنهم ضبطوا ٤٨٠ عبوة زبادي مجهولة المصدر، ومخالفة القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠، وحرروا محضر رقم ٨١٨ جنح أ.د.ط مركز أبوتشت، والمحضر رقم ٨١٥ جنح أ.د.ط مركز أبوتشت، وذلك لضبط عدد ٢٤٠ عبوة إندومي، مجهولة المصدر، ومخالفة القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠.



