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تحويل مسار شحنات غاز طبيعي مسال عن الهند
الإثنين 03/مايو/2021 - 11:54 م
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قالت مصادر تجارية ومن قطاع الشحن اليوم إن شحنات غاز طبيعي مسال يجري تحويل مسارها بعيدا عن الموانئ في الهند، إذ يقوض تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا هناك الطلب المحلي على الغاز، بحسب وكالة رويترز.
وقالت المصادر إنه جرى تحويل مسار ما لا يقل عن أربع شحنات غاز طبيعي مسال عن الهند في الأسبوع الماضي إلى أماكن أخرى في آسيا بدلا منها.
وأضافوا أن الطلب على الغاز تأثر في بعض القطاعات نتيجة إجراءات الإغلاق المفروضة في بعض مناطق البلاد.
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