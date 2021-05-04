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إصابة زكريا يونس و محاول اغتيال علي جمعة..أحداث الحلقة الـ21 من "الاختيار2"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل "الاختيار2" المذاع على قناة "ON" في تمام الساعة الـ9 مساء.

وشهدت الحلقة أحداث محاولة قتل الشيخ علي جمعة يوم 5 أغسطس، عام 2016، بأحد مساجد مدينة السادس من أكتوبر بواسطة عدد من عناصر الإخوان.

و حقق المقدم أحمد فايز مع الشخص الذي أقام هذه العملية، ووجدو رسائل معه تثبت أنه كان سيذهب لأخذ سلاح لإجراء عملية أخرى، وتعاون زكريا يونس ويوسف الرفاعي، في القبض على العنصر الذي يعطيه السلاح ولكنه أطلق النيران على زكريا يونس "كريم عبد العزيز".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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