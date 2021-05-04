برلماني: نتفق مع الحكومة في 90% من اشتراطات البناء الجديدة (فيديو)

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان اطلع على اشتراطات البناء التي أعلنتها الحكومة، ويتفق معها في 90% من تفاصيل الاشتراطات.





وتابع "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الاثنين، أن المواد التي يختلف فيها البرلمان مع الحكومة ستثبت التجربة صحتها من عدمه، معقبًا: "هي وجهات نظر بين الحكومة والبرلمان، والتجربة وحدها من تثبت وجهة النظر الصحيحة".



