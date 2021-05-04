عمرو أديب: "المصريون على قلبهم مراوح في مسألة اللقاح"

ناشد الإعلامي عمرو أديب المصريين، بالإسراع بالتسجيل على الموقع الالكتروني لتلقي اللقاح كعائلات وليس أفراد خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا.





وقال "أديب" خلال تقديم برنامجه "الحكاية" المذاع عبر منصبة شاهد.نت اليوم الاثنين: "العالم بيتخانق على التطعيم وهنا بنتحايل على الناس تأخذه، أوروبا بتعمل عقود إلى 2023، وفيه دول مفيهاش جرعة تطعيم واحدة".





وأضاف "في هذا البلد نجحنا بطرق مختلفة بالشراء تارة والكوفيكس تارة وبالتصنيع إن شاء الله في توفير التطعيم، والتطعيم مهم وآمن، تطعموا تصحوا، أنا قادر أفهمكوا يا مصرين أي حاجة بتنزل بتتهافتوا عليها، ليه مش التطعيم".



