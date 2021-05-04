Advertisements

عمرو أديب: "المصريون على قلبهم مراوح في مسألة اللقاح"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 05:49 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
شيماء حسن
Advertisements
ناشد الإعلامي عمرو أديب المصريين، بالإسراع بالتسجيل على الموقع الالكتروني لتلقي اللقاح كعائلات وليس أفراد خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا.

وقال "أديب" خلال تقديم برنامجه "الحكاية" المذاع عبر منصبة شاهد.نت اليوم الاثنين: "العالم بيتخانق على التطعيم وهنا بنتحايل على الناس تأخذه، أوروبا بتعمل عقود إلى 2023، وفيه دول مفيهاش جرعة تطعيم واحدة".

وأضاف "في هذا البلد نجحنا بطرق مختلفة بالشراء تارة والكوفيكس تارة وبالتصنيع إن شاء الله في توفير التطعيم، والتطعيم مهم وآمن، تطعموا تصحوا، أنا قادر أفهمكوا يا مصرين أي حاجة بتنزل بتتهافتوا عليها، ليه مش التطعيم".

وتابع: "بلاش التذاكي في حاجة مفيهاش ذكاء ده وباء ولا نشعر به إلا لما نتخبط ويروح حد قريب منك، فيه مراوح على قلب المصريين واطمئنان بحسد المصريين عليه، الدنيا بتنط وبتزيد الحذر الحذر، اللهم بلغت اللهم فاشهد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب بوابة الفجر اللقاح الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 62 مريضا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شيكابالا يحدد موعد إعتزاله

منذ حوالي 4 ساعات

غلق وتشميع كافية الفنان مصطفى كامل بالدقي (صور)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

اندلاع حريق هائل بالقرب من نهر التايمز في بريطانيا

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 7 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يرصد صفقة دفاعية جديدة

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

عمرو أديب يكشف عن تفاصيل المعركة القادمة بشأن لقاح كورونا

شاهد.. عمرو أديب: "من حصل على لقاح كورونا مش هيركب القطر ويروح باي"

"زي الخفاش".. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن الحاصلين على لقاح كورونا

عمرو أديب: وباء كورونا لن ينتهي إلا في حالة واحدة

عمرو أديب يناشد المصريين: "محدش يبوس حتى المتزوجون" والسبب

"سنواجه مشكلة".. تعليق لميس الحديدي على ضعف إقبال المواطنين على تلقي لقاح كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:42 ص

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

04:46 ص

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

07:30 م

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي